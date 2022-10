Domenica In | gli ospiti di Mara Venier di oggi | 30 ottobre 2022

(Di domenica 30 ottobre 2022)In, anticipazioni edella puntata di, 30Torna, 30In, la trasmissione dellapomeriggio di Rai 1 condotta da. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno moltidel mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e glidella puntata diIn in onda, dalle ore 14,30su Rai 1.della puntata di30, 30 ...

iLMeteo.it

... si apre ladella dodicesima giornata del campionato di Serie A con il match che vede di ...a quota ventiquattro punti e hanno tutta l'intenzione di non perdere ulteriore terreno da chista ...Nella giornata dinessun movimento di mezzi per il trasporto di grano è stato autorizzato sul Mar Nero: il ... È una tesi che tuttiosservatori internazionali ritengono poco credibile. La ... Meteo: Weekend con l'Anticiclone, ma Sabato e Domenica gli effetti non saranno uguali per tutti, previsioni 14' - LA SBLOCCA BEERENSTEYN! Tutto parte da un ottima palla verticale di Grosso, l'attaccante olandese sfodera un diagonale su cui Schroffenegger non ha potuto nulla. Si tratta ...Dopo la vittoria arrivata giovedì in Europa League contro il Midtjylland, la Lazio è pronta a proseguire il cammino in campionato dove è reduce dal successo contro ...