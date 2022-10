Domenica Dribbling | Sport e Salute su Rai 2

Tv Sorrisi e Canzoni

... RAI 3 HD) a cura di Simone Rossi - Digital - News.it ore 11:10 - RAIDUE HD: Notiziario: TG Sport Giorno (diretta) dallo studio TV1 - Milano ore 16:00 - RAIDUE HD: Rubrica:(...Palla dunque alla numero 11 che si è liberata di Merlo con une da posizione defilata ha ... momentaneamente in solitaria in attesa della Fiorentina cheè attesa dalla trasferta di ... Adriano Panatta presenta “Domenica Dribbling” con Paola Ferrari Lo sport come strumento di benessere, ma anche come spinta per la prevenzione delle malattie. Si parlerà di questo, e dell'importanza dell'alimentazione e di ...La terza parte del programma incrementa i telespettatori e registra il picco della trasmissione. Ancora un buon risultato, in termini di ascolti e share, per la coppia Paola Ferrari e Adriano Panatta, ...