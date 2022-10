Domenica da sogno per la Salernitana | Lazio al tappeto 3-1

(Di domenica 30 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Lasbanca l’Olimpico con una grande prestazione e supera ladi maurizio Sarri grazie ai gol di Candreva, Fazio e Dia. I granata sono ora noni con 16 punti e nel prossimo turno affronteranno la Cremonese all’Arechi. Lasi rende pericolosa dopo 8 minuti con Zaccagni che calcia alto da buona posizione senza trovare la porta. Al 37? i padroni di casa colpiscono un palo esterno con Pedro, preludio al gol del vantaggio del minuto 41: grande palla filtrante di Luis Alberto per Zaccagni che realizza l’1-0 con cui si chiude la prima frazione di gioco. Si va all’intervallo ma quando i granata escono dagli spogliatoi prendono in mano la situazione. Prima è Vecino a sfiorare il nuovo vantaggio per i biancocelesti, ma è laa capitalizzare con una magia di Candreva per ...

