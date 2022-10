De Roon fa il tifo dal divano | “Odio star fuori | ma amo vedere i ragazzi giocare così”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 30 ottobre 2022) Bergamo. Seduto in punta di, maglia numero 15, la sua, sulle spalle: una domenica alternativa, daso vero, per Marten de, costretto a dare forfait a causa dell’infortunio rimediato domenica scorsa contro la Lazio. Gli esami svolti in settimana hanno evidenziato una lesione minore al bicipite femorale che terrà il centrocampista olandese lontano dai campi per una quindicina di giorni., per l’impegno del Castellani di Empoli ha fatto ciò che moltisi fanno ogni domenica: vestito di neroblu si è messo di fronte alla tv a sostenere i propri compagni durante il lunch-match, poi vinto 0-2 grazie alle reti di Hateboer e Lookman. “e in panchina ed essere infortunato – ha scritto in un post su Instagram che lo ritrae nel soggiorno di casa – Ma ...