De Gea salva lo United con grandi parate Luis Enrique lo ha escluso dai Mondiali – VIDEO

(Di domenica 30 ottobre 2022) La grande rivincita di De Gea. Il portiere spagnolo che in settimana è statodainon lo ha inserito nemmeno nelle pre-convocazioni. Gli ha preferito Unai Simón, Robert Sánchez, David Raya e Kepa Arrizabalaga che dovrebbe essere alla fine tagliato. Oggi De Gea – che da un paio d’anni, a dire il vero, non è più il portiere di una volta – ha voluto dimostrare al proprio ct che ha commesso un errore. È stato assoluto protagonista della vittoria del Manchesterper 1-0 sul West Ham. Qui vedete dusensazionali che hanno impedito agli Hammers un meritato pareggio. Per loil gol decisivo è stato realizzato da Rashford al 38esimo. Il Telegraph ha scritto: Il Manchestersi è aggrappato alla vittoria con ...

Sport Mediaset

Gran passaggio di Bruno Fernandes che in scivolatauna palla persa e libera lo svedese ... TABELLINO MANCHESTER UNITED: De; Dalot (41' st Wan - Bissaka), Varane, Martínez, Malacia; Bruno ...... sicosì il Leeds , che dopo un campionato pieno di difficoltà (fra i cattivi risultati e l' ... erroraccio di Bruno Fernandes che con passaggio arretratto manda in porta Zaha, che supera Dea ... Premier League: l'Arsenal travolge il Nottingham Forest e torna in testa - Sportmediaset Una vera e propria rinascita dopo la sofferenza per Gea, un cane trovato in condizioni terribili dall’ENPA e ora rifiorita. Alcuni cani, nonostante la loro tenera età, vivono sulla loro pelle delle es ...Un gol di testa nel finale di Casemiro ha salvato un pareggio per 1-1 per il Manchester United al Chelsea sabato in Premier League. Il Chelsea è andato avanti ...