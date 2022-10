Cybersicurezza | perché puntare su innovazione e Made in Italy

Leggi su formiche

(Di domenica 30 ottobre 2022) Larappresenta ormai un settore strategico, divenuto centrale con la digitalizzazione dei sistemi che caratterizza questa fase storica. È essenziale, tanto per gli Stati quanto per le aziende e i singoli cittadini, disporre di tecnologie in grado di far fronte ad eventuali attacchi malevoli. La sicurezza, insomma, rappresenta oggi un punto fermo per ogni politica di sviluppo. Occorre, pertanto, impegnare risorse e professionalità econ sempre maggiore decisione sulin, aumentando gli investimenti nei diversi settori di eccellenza, creando i presupposti per una più ampiatecnologica, avviando progettualità capaci di indirizzare verso una sana trasformazione digitale, security driven. La, infatti, può rappresentare un valido ...