Cronache tribali da Milano e dagli stadi italiani

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 30 ottobre 2022) . Quel che è accaduto ieri sera a San Siro può sorprendere soltanto chi non ha mai messo piede in una curva (ma ormai un settore vale l’altro) di un qualsiasio del nostro Paese. E, aggiungiamo, chi non ha mai parlato deglicon amici e parenti. Sintetizzando: non sorprende nessuno. Non sorprende nessuno che alla notizia dell’uccisione del capo ultrà dell’Inter – una bravissima persona con appena 26 anni di carcere alle spalle – gli affiliati nerazzurri abbiano sgomberato con le buone o con le cattive le gradinate della curva Nord in segno di lutto. Possono farlo. Non solo si sentono legittimati a farlo. Ma si sentono e di fatto sono autorizzati a farlo. È questo il passaggio fondamentale. Da decenni lo Stato italiano, l’ordine pubblico italiano, ha dichiarato glizone ...