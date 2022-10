Crollo Lazio | ko con la Salernitana E perde anche Milinkovic per il derby

Leggi su iltempo

(Di domenica 30 ottobre 2022) Un incubo da archiviare al più presto. Lacade in casa contro laper 1-3, mostrando una delle versioni peggiori di questo inizio di stagione, soprattutto nel secondo tempo. Ma la notizia ancor più amara per Maurizio Sarri è l'ammonizione di Sergej-Savic, che era in diffida e quindi verrà squalificato per la partita più attesa dell'anno: ilcontro la Roma in programma domenica prossima. L'allenatore toscano l'ha risparmiato appositamente dal 1', ma nel momento di difficoltà è stato costretto a inserirlo. Il giallo, rimediato per un pestone involontario sullo slancio di un passaggio d'esterno, è stato contestato con veemenza dalla panchina biancoceleste, perché ritenuto eccessivo. Da lì la squadra si è innervosita, conscia di aver perso il suo uomo migliore per la stracittadina, e non ...