Cristina Quaranta svela quanto ha guadagnato al Grande Fratello

(Di domenica 30 ottobre 2022)ieri pomeriggio è stata ospite a Verissimo da Silvia Toffanin dove ha ripercorso la sua carriera, i suoi grandi amori e il suo ultimo lavoro. “Gestivo un negozio di tende al mattino e la sera facevo la cameriera, mi piace tantissimo questo mestiere perché mi fa stare a contatto con le persone. Interagisco con le persone ma non entro nel personale: è uno spazio solo mio. E lavorare in un ristorante di cucina romana con tutti i romani mi ha reso felicissima. Tornerò a fare la cameriera. Facciamo pranzi e cene, tutti i miei colleghi sono ragazzi molto giovani. Se hanno visto il? Non lo so”. L’ex volto di Non è la Rai ha confermato di essere una donna senza peli sulla lingua parlando anche di soldi.: “Al...

a Verissimo ha svelato di aver partecipato al reality di Alfonso Signorini per i soldi e ha aggiunto che secondo lei al GF VIP vi erano diversi ' doppiogiochisti ipocriti' , ma non ...Silvia Toffanin non è riuscita a trattenere le lacrime quandole ha fatto le condoglianze per la scomparsa della madre, avvenuta due anni fa. Nello studio di Verissimo è calato il gelo, con la padrona di casa che ha ricordato che proprio oggi ...Cristina racconta del perché ha accettato di vivere la sua esperienza al Grande Fratello, che per lei è stata pesante e difficile e spera che vinca Luca ...Cristina Quaranta ospite a Verissimo racconta la sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip da cui è recentemente uscita, ma anche delle tante difficoltà che ha ...