Covid oggi Toscana | 1 229 contagi e 2 morti | bollettino 30 ottobre

Sky Tg24

...per il nostro Paese Ecco perché il fascismo non ci fa più orrore Meloni vuole 'cancellare' il,... Ancoraci trasciniamo questo fardello. Ora, se questa operazione viene replicata da Meloni, ...Il bollettino della Regione Veneto sulla pandemia- 19, con gli aggiornamenti dei dati di domenica 30 ottobre 2022 sui numeri delle ultime 24 ... Ecco quindi i dati odierni del bollettino:si ... Covid, notizie di oggi 30 ottobre. Domani in Cdm la scadenza dell'obbligo vaccinale. LIVE Le persone anziane dimesse dalle strutture sanitarie devono potersi inserire nelle microcomunità nell'arco di 24 ore ...Sono 205 i nuovi casi di coronavirus in provincia di Lucca, rispetto a ieri (28 ottobre). Si contano anche due decessi. Nel dettaglio, sono 34 i nuovi contagi in Valle del… Leggi ...