Covid | news Il bollettino | 26 802 nuovi casi e 76 morti Tasso positività al 15 | 1%

(Di domenica 30 ottobre 2022) In calo ricoveri (-108) e terapie intensive (-1). Nelle ultime 24 ore processati 176.343 tamponi. Verso lo stop dell'obbligo vaccinale per i sanitari dal primo novembre. Il presidente dell'Ordine dei Medici Anelli: "Negli ospedali si mantenga l'obbligo delle mascherine"

Il giornalista Antonio Caprarica, ospite di Controcorrente nella puntata di sabato 29 ottobre, analizza le motivazioni alla base della scelte del governo per quanto riguarda le nuove normesull'eliminazione dell'obbligo dell'uso delle mascherine negli ospedali e nelle rsa. Caprarica si unisce al coro sinistro su Fontana: "A chi mandava video..." Attacco frontale 'La Svizzera ...Far uscire un po' prima chi lo desidera, ma anche trattenere in servizio una serie di professionalità a partire da quelle del settore sanitario. Sul capitolo previdenza la strategia ...Il ministero dell'economia e delle finanze ha inviato al Dipartimento per i rapporti con il parlamento una proposta emendativa ai fini della presentazione al disegno di legge di conversione del decret ...