Corriere dello Sport – “Con il Bodo storia finita”

Leggi su justcalcio

(Di domenica 30 ottobre 2022) 2022-10-30 11:59:39 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del: Un contratto fino al 2027, uno stipendio che avrà come base di partenza il milione netto più bonus, la sensazione che, dopo un anno di corte, il matrimonio debba soltanto essere celebrato. Le pubblicazioni, però, in un certo senso già ci sono perché Ola Solbakken e la Roma, da tempo, hanno scelto di dirsi sì. Entrambi avrebbero voluto farlo già in estate, ma il club giallorosso aveva altre urgenze (economiche) e il Bodø, visti anche i rapporti successivi ai quarti di finale di Conference League, non aveva voluto fare sconti. Preferendo, quindi, perdere il giocatore a gennaio a parametro zero. Una situazione che all’esterno norvegese, chiaramente, non ha fatto piacere, perché avrebbe voluto raggiungere la Roma mesi fa e perché gli dispiace, in ogni caso, lasciare ...