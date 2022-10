Corea del Sud | 151 morti alla festa di Halloween | sono stati schiacciati dalla folla Oltre 150 feriti

(Di domenica 30 ottobre 2022) Decine di persone in arresto cardiaco dopo essere state travolte dcalca. Il bilancio delle vittime è destinato a salire, avvertono le autorità. È successo in una via di Itaewon, uno dei quartieri di Seul più frequentati dai giovani, durante i festeggiamenti di

... IL LIVEBLOG È di almeno 149 morti e 150 feriti il bilancio di una calca che si è formata durante una festa di Halloween a Seul, capitale dellaSud. A riferirlo è l'agenzia sudcoreana ...Con l'avvicinarsi della prima notte delle streghe senza restrizioni inSud dall'inizio della pandemia, saranno stati forse in 100mila ad aver preso d'assalto il centro della capitale e i ...Al sito della folla nel centro di Seoul. alluvione: Almeno 149 persone sono state uccise e 150 ferite in una fuga precipitosa in un ...