Congo | i miliziani del M23 legati al Ruanda hanno conquistato l’area dell’omicidio Attanasio | ora è inaccessibile

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 ottobre 2022) Da ieri mattina, le città strategiche di Rutshuru e Kiwanja, nella provincialese del Nord Kivu, sono sotto il controllo del gruppo dilegato alM23, il Mouvement 23 Mars: i due comuni si trovano sulla route nationale 2, l’importante asse stradale che collega il capoluogo Goma con il nord della provincia e con il confinante Uganda. La stessa strada che fu teatro dell’imboscata che un anno e mezzo fa costò la vita all’ambasciatore italiano Luca, al carabiniere di scorta Vittorio Iacovacci e all’autista del Programma Alimentare Mondiale Mustapha Milambo. Quella stessa strada che tre mesi dopo fu tagliata in due dall’eruzione del vulcano Niyragongo e che oggi è in parte occupata dai guerriglieri dell’M23. Secondo alcune fonti locali, sotto il loro controllo ormai ci sarebbero non solo le ...