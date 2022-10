Colosso degli elettrodomestici licenzia 4mila dipendenti | anche in Italia

(Di domenica 30 ottobre 2022) Già alla fine della scorsa estate vi avevamo parlato delle molte aziendene costrette a rimandare l’aperturaimpianti e a prolungare il periodo di ferie per i propria causa dei costi sempre più altri per il pagamento delle bollette di luce e gas. Nei mesi successivi si sono moltiplicate le piccole e medie imprese che hanno dovuto fare ricorso alla cassa integrazione per evitare ilmento di una parte dei. Una situazione su cui il nuovo governo di Giorgia Meloni intende intervenire prorogando la norma sui crediti d’imposta, una misura che era già approvata dal precedente esecutivo di Mario Draghi. La strategia della leader di Fratelli d’prevede un innalzamento della tassazione per gli extra profitti nei confronti di quelle multinazionali ...

Storica National Geographic

Multinazionaleelettrodomestici licenzia migliaia di lavoratori: cosa rischia l'Italia . Ma la crisi del caro bollette non sta mettendo in ginocchio solo le realtà più limitate e quelle che già ...... acquistata nel 2004 dalmultinazionale AcelorMittal, ha un profondo impatto sulla qualità ... La maggior parteattivisti erano medici, giornalisti, ingegneri dell'acciaieria in pensione o ... La statua della Libertà: la nascita di un colosso Il servizio Prime e le vendite dirette sono in profondo rosso, tutti i guadagni provenienti dall’e-commerce del colosso di Seattle vengono generati trattenendo una quota sempre maggiore dai venditori ...Il Brasile esce spaccato dalle urne al termine del testa a testa tra il leader della sinistra Luiz Inacio Lula da Silva, alla fine vittorioso, e il presidente uscente Jair Bolsonaro in una delle campa ...