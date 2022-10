Colbrelli si ritira | «Il ciclismo è diverso dal calcio | rimuovere il defibrillatore è troppo rischioso»

(Di domenica 30 ottobre 2022) Sonnysi. Il ciclista ha ufficializzato la decisione con una lettera pubblicata sul sito del suo team, Bahrain Victorious. Aera stato impiantato unsottocutaneo dopo il crollo subito poco dopo aver terminato la fase 1 della Volta a Catalunya il 21 marzo scorso. “Un anno fa, in questo periodo, ho trascorso le mie giornate a celebrare la vittoria più importante della mia carriera, la Parigi-Roubaix. Non avrei mai pensato di ritrovarmi un anno dopo ad affrontare uno dei momenti più difficili che la vita mi ha messo di fronte. Ma è la mia vita di cui voglio essere grato, una vita che ho rischiato di perdere e che mi ha dato una seconda possibilità. Quella di essere qui oggi, per ricordare che sono uscito dall’Inferno del Nord da vincitore, e l’ho fatto in un modo leggendario, che ...

ha ripreso una vita normale, fatta anche di lunghi giri in bici a ritmo tranquillo. L'ipotesi di una ripresa della carriera agonistica non era ancora stata scartata ufficialmente, ma fin ...A Casto, in Val Sabbia, il gelo dell'inverno si incunea così a fondo che te lo senti nelle ossa e nella testa. Sarà per quello che a Sonnyil freddo non ha mai fatto paura: si era allenato a patirlo da bambino, cosa volete che sia correre qualche ora bagnati fradici, con l'acqua che fa sciac sciac nelle scarpe e il fango che ...Colbrelli lascia il ciclismo: la gioventù in fabbrica, i problemi di peso, la prima vittoria con la mountain bike e gli idoli Cassani e il Pirata. Prima della classica diceva che non si poteva pretend ...Un anno dopo l'impresa alla Parigi-Roubaix, Sonny Colbrelli annuncia il suo ritiro dal ciclismo professionistico. "Un anno fa, in questo periodo - le sue ...