Città della Scienza | oltre tremila ingressi per la “Festa di Halloween”

(Di domenica 30 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono3500 i napoletani e i turisti che hanno scelto di trascorrere la bellissima domenica di sole del 30 ottobre a, in occasionedi, ritornata in grande stile dopo i due anni di pandemia. Il pubblico ha affollato le aree espositive del museo interattivo e i tanti laboratori e science show ispirati allapiù spaventosa dell’anno, tutto ovviamente a base di, tecnologia e apprendimento divertente. Insetti, pipistrelli, animali mostruosi, esperimenti da brivido sono stati al centro del programma, molto gradito dal pubblico. Tutti sold out i 10 spettacoli del Planetario e i 3 science show del Mago Rudinì che si sono tenuti nella Sala ...

