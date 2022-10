Cinema | Paolo Ruffini racconta il suo “Ragazzaccio”

Leggi su ildenaro

(Di domenica 30 ottobre 2022) di Maridì Vicedomini “”: questo il titolo del nuovo film diin uscita il 3 novembre che lo vede in veste esclusiva di regista, perché questo titolo? “Semplicemente perché il protagonista del film è un giovane bullo ; spesso i bulli sono anche ragazzi molto sensibili, poco compresi e poco amati in famiglia e questa è un po’ la storia che si sviluppa intorno a questo “” “ La fonte ispiratrice di questo nuovo progetto audiovisivo? “Nel periodo del lockdown ho immaginato la vita di un ragazzo che viveva la pandemia con la consapevolezza che se si ammalava di Covid 19 lo poteva trasmettere ai suoi genitori ed ai nonni, con gravi rischi di morte per questi ultimi. Ho pensato al forte disagio degli adolescenti in quel momento storico , al loro totale ...