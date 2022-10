Chris Horner | la penalità alla Red Bull “sporca” la stagione

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 30 ottobre 2022) È stata una grandissima, sportivamente parlando, per la Reddi: Max Verstappen ha bissato il titolo dello scorso anno vincendo il suo secondo Mondiale consecutivoguida della vettura del Toro, mentre tutta la squadra ha alzato il titolo Costruttori lasciando nemmeno le briciole alle dirette concorrenti. Una forza incredibile quella messa su pista dalle due vetture. Dopo aver primeggiato sull’asfalto, però, lasi è clamorosamente “ta” in virtù della sanzione emessa dFIA contro la Redper il superamento della soglia del budget cap. Un finale tutt’altro che piacevole per gli austriaci., rabbia e incredulità dopo la ...