Chissà come ha festeggiato la vittoria il partito della Birra

(Di domenica 30 ottobre 2022) Ogni Paese ha le proprie abitudini. Ci sono state di recente le elezioni in Austria e ilsi è piazzato al terzo posto. Diciamo la verità: è abbastanza sorprendente anche perché mi risulta che la candidatura delera stata poco più di uno scherzo e invece: terzo posto. Immagino che gli elettori di quel, per festeggiare la, avranno alzato il gomito e tutto torna perciò almedesimo. Mi auguro che non vengano idee uguali a raggruppamenti politici italiani.

fiorentinanews.com

L'epoca vittoriana, rude, sporca e brutalela racconta Dickens, non è certo un luogo per ... Sarà davvero "colpa" della millenaria maledizione del deserto o c'è ben altro da scoprire, ...Usiamo l'italiano,imponeva Mussolini. Lo stiamo dimenticando. Mi fa piacere pensare che più ...se ne sarà capace o se, invece, per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, consentirà a ... Panariello: “Chissà come saranno tristi i tifosi della Fiorentina per l’eliminazione della Juv...