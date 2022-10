Chiara Ferragni su di giri per il costume di Halloween di Leone | è super originale!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 30 ottobre 2022)dopo aver mostrato il vestito da unicorno di sua figlia Vittoria mostra a tutti il travestimento diè il primogenito dei Ferragnez che da un po' ormai condivide tutti i suoi giochi e le attenzioni dei genitori con la sorellina Vittoria. Il figlio die Federico è veramente un bambino bellissimo, biondo con gli occhi azzurri è la fotocopia dianche se sembra vere un caratterino veramente particolare come Federico.spesso si arrabbia con la sorellina che lo disturba nei giochi o con il papà Fedez perché spesso lo prende in giro.ormai anche se ha solo 4 anni è un ometto e Fedez ha anche fatto notare che è alto quasi la metà di lui. Il bambino va in una prestigiosa scuola di Milano in cui impara fin ...