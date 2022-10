Chi è Andre di Amici 22? Età | vero nome e Instagram

Leggi su novella2000

(Di domenica 30 ottobre 2022) Cosa sappiamo a proposito dia Mandelli, studente di22? Ecco alcune info come età, vita privata, carriera e profilo. Chi èe Coga Mandelli (conosciuto come)Data di nascita: 1999Luogo di Nascita: Calco (Lecco)Età: 23 anniAltezza: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: informazione non disponibileProfessione: aspirante cantanteFidanzata: informazione non disponibileTatuaggi: non sembra averneProfilo: @officialsingeretà, L'articolo proviene da Novella 2000.