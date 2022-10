Cheatham realizza la tripla della vittoria sulla sirena | la Carpegna Prosciutto Pesaro batte in volata la Germani Brescia

(Di domenica 30 ottobre 2022) Lavince al fotofinish il secondo anticipo5ª giornata grazie a una bomba di. L’avvio di match è decisamente scoppiettante con un super Kravic (8 punti) sotto canestro a finalizzare gli assist di Charalampopoulos e a replicare le folate di Caupain (7 punti e 12 assist) e Petrucelli (6-6). Successivamente, lasi distende sul 14-6 grazie alle alzate di Caupain per Odiase (14 punti e 8 rimbalzi) ed Akele e al ricciolo vincente di Petrucelli (17 punti). L’8-0 di break locale viene interrotto dal solito Kravic e da un importante gioco da tre punti di Moretti (16 punti, 6 assist e 9 falli subiti); per lasi sblocca poi anche Visconti (12 punti), autore delle due bombe (una con fallo ...

Successivamente Pesaro, con i canestri die Abdur - Rahkman , tuttaviaun grande recupero in campo. A due minuti dalla fine infatti la situazione è in perfetta parità, ma a ...Subisce un antisportivo Howard chedalla lunetta, stesso risultato per. Ci prova la squadra azzurra con la nuova tripla di Howard, Stewartil - 2 sul 73 - 71, ancora Howard ...Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket BRESCIA – La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro torna dalla trasferta del PalaLeonessa A2A di Brescia valida per la 5^ ...