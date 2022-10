Champions League | Bayern Monaco-Inter | data | orario e diretta TV

(Di domenica 30 ottobre 2022)TV e streaming La22/23 è pronta a vivere l’ultimo atto della fase a gironi con le partite della sesta giornata. Tra queste ci sarà anche la sfida dell’Allianz Arena train programma per le ore 21:00 di martedì 1 novembre: ecco come seguire il match inTV e streaming. Sky La partita tra bavaresi e nerazzurri sarà trasmessa su Sky, tramite satellite, digitale terrestre enet. Il match sarà trasmesso su Sky Sport Football canale 203 a partire dalle 21:00 e su Sky Sport canale 253. La programmazione dell’emittente satellitare prevede inoltre un ampio pre partita e un ampio post partita con le dichiarazioni a caldo ...

I partenopei mettono così a referto il 13° successo consecutivo considerando anche lae blindano il primo posto in classifica portandosi momentaneamente a +6 dal Milan campione d'......00 West Ham - Bournemouth 2 - 0 CALCIO - LA LIGA 21:00 Celta - Getafe 1 - 1 CALCIO - SERIE B 20:30 Ascoli - Cagliari 2 - 1 CALCIO -18:45 Salisburgo - Chelsea 1 - 2 18:45 Siviglia - ...Gli azzurri a Liverpool per conquistare il primo posto nel girone, i nerazzurri contro il Bayern per vendicare lo 0-2 dell'andata. Sono entrambe già qualificate ...La Juventus non deve fare calcoli, ma deve vincerle tutte: Benfica e Psg, servono sei punti. Difficile. In Portogallo il Benfica può qualificarsi agli ottavi se vince, oppure se pareggia e il Maccabi ...