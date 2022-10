Catania | incendio in abitazione | morto 62enne

(Di domenica 30 ottobre 2022) (Adnkronos) – I vigili del fuoco disono intervenuti per domare unin un’di Tremestieri Etneo. L’si è sviluppato all’interno di un appartamento al primo piano di una palazzina di sei piani. All’interno dell’appartamento è stato rinvenuto un uomo di 62 anni, deceduto. Le cause, sia dell’che del decesso, sono in corso di accertamento. Presenti sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Gravina di, la polizia locale del Comune di Tremestieri Etneo e il personale sanitario del Servizio 118 di Acireale che ha constatato il decesso del. L'articolo proviene da Italia Sera.

