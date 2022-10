Caro bollette | un terzo degli italiani è disposto ad abbassare il riscaldamento

... con il segmento del bio che vede la Calabria forte con più di un campo su 3 in bio 36,4%, nonostante gli agricoltori siano stretti tra speculazioni e, aggravati dalla guerra in Ucraina."Stiamo cercando di capire come agire a livello sistemico. Confindustria e Sistema Moda Italia sollecitano il Governo perché si confronti con l'Europa per porre fine all'incremento dei costi ...Tante fasce tricolore, ma anche gente semplice e commercianti, stamattina alle 10 in piazza ad Ortona per una manifestazione contro il “caro bollette” ...Nonostante gli appelli al Governo per “prolungare la durata dell’ora legale. Almeno di 30 giorni” per contrastare la crisi energetica e il caro bollette, questa notte sono state tirate indietro ancora ...