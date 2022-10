Carlotta Mantovan | la vedova di Frizzi | ' Fabrizio? Ogni tanto ho dei segnali Ecco perché ora vivo all' estero'

ospite di Silvia Toffanin a Verissimo . La vedova di Fabrizio Frizzi , e mamma della loro bambina, Stella, che oggi ha nove anni, parla dopo un lungo periodo di silenzio. E lo fa ...In particolare la conduttrice di Canale5 ha ospitato, moglie di Fabrizio Frizzi e con lei ha ricordato l'amato conduttore. Tra i vari ricordi la Toffanin ha preparato un omaggio ...VENEZIA - La mestrina Carlotta Mantovan ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. La vedova di Fabrizio Frizzi, e mamma della loro bambina, Stella, che oggi ha nove anni, parla dopo un lungo periodo di..Silvia Toffanin dedica un omaggio al conduttore che non c'è più Anche oggi, così come avviene ogni domenica, nella nuova puntata di Verissimo si sono ...