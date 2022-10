Candreva | dopo il pallonetto alla Lazio arriva anche l'applauso di Fabregas!

Quando ormai sembrava in volo,la grande prestazione contro l'Atalanta, la Lazio è stata ... organizzata in difesa e micidiale in contropiede, ha vinto con i gol dell'ex lazialee dell'ex ...I campani prendono improvvisamente coraggio e al 68' addirittura ribaltano tutto con Fazio, che si ritrova la palla sul destroun cross sporcato die la scaraventa in rete con un tiro ...ROMA (ITALPRESS) – La Salernitana, con una clamorosa rimonta, batte la Lazio 3-1 allo stadio Olimpico nella 12esima giornata di Serie A. I biancocelesti erano andati in vantaggio con Zaccagni nel prim ...Gol dell'ex per Antonio Candreva, il primo contro la Lazio. Ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista romano ha esaltato l'impresa compiuta all'Olimpico soffermandosi ...