Calendario Mondiali ginnastica artistica 2022 oggi | orari domenica 30 ottobre | programma | tv | streaming | italiane in gara

(Di domenica 30 ottobre 2022)30va in scena la seconda giornata deidi. La rassegna iridata prosegue a Liverpool (Gran Bretagna) con la seconda e ultima parte delle qualificazioni femminili: sarà una giornata infinita con otto suddivisioni in pedana e si preannuncia grande spettacolo, scopriremo quali saranno le varie qualificate alle Finali. LA DIRETTA LIVE DEIDIDALLE 10.30 L’Italia gareggerà alle ore 21.15 nella penultima suddivisione: le Fate vogliono sognare in grande nonostante le assenze pesanti. Da seguire anche Gran Bretagna, Cina, Brasile, Giappone, Francia, Germania, Canada dopo aver ammirato gli USA. Martina Maggio, Alice D’Amato, Giorgia Villa, ...

GINNASTICA ARTISTICA OGGI: PROGRAMMA E ORARI DOMENICA 30 OTTOBRE: 10.30 - 11.45 Qualificazioni femminili, terza suddivisione: con Ucraina e Corea del Sud