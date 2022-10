Calenda-Renzi | il Polo è già ai ferri corti Il patto per Boschi alla Vigilanza Rai

La Stampa: ", il Polo è già ai ferri corti, patto per Boschi alla Vigilanza", poi il tweet di: "Io enon abbiamo mai litigato" Il tweet senza appello di Carloblocca sul ...... da quando abbiamo iniziato (certo non molto tempo) questo percorso politico io e Matteonon ... Lo scrive sui suoi social Carlo, leader del Terzo Polo, commentando ricostruzioni di stampa. ...Il tweet senza appello di Calenda: "Io e Renzi non abbiamo mai litigato, ci sentiamo la mattina e gestiamo le questioni parlandoci, articolo falso" ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...