Calderoli | “Ricovero in ospedale per controlli dopo battaglia contro il tumore”

Leggi su italiasera

(Di domenica 30 ottobre 2022) (Adnkronos) – “tanti, anche troppi, rinvii, prima per il deposito del simbolo, poi per quello delle liste, poi per la campagna elettorale, poi per l’insediamento delle Camere, poi per la formazione e giuramento del Governo,tutti questi rinvii alla fine sono riuscito a fare il mioospedaliero di un paio di giorni presso l’Istituto Oncologico Veneto,cui sono obbligato per inecessarila mia lungatumorale e per la messa puntoi tanti problemi che mi accompagnano da dieci anni”. Lo dichiara il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto. “Oggi pomeriggio ho ricevuto la graditissima visita indel governatore del ...