Calciomercato Juventus | valutazioni sul nuovo portiere | due nomi dalla Serie A

Leggi su rompipallone

(Di domenica 30 ottobre 2022) I tifosi in casasi chiedono quale sarà la squadra della prossima stagione. Urge fare un restauro della rosa attuale in quanto molti giocatori appaiono arrivati al termine del loro ciclo con la maglia bianconera. Uno dei ruoli su cui la dirigenza bianconera sta facendo dei ragionamenti è senza dubbio quello del, che nonostante l’affidabilità e la classe del polacco Szczesny necessita di uninnesto.Szczesny Molti sono iche circolano nell’ambiente e come riportato da Tuttomercatoweb.com, la dirigenza bianconera vorrebbe affidarsi a profili giovani ma di sicuro affidamento, e che già militano nel campionato italiano. Primo nome sulla lista è quello di Guglielmo Vicario, autore fino a questo momento di una grandissima stagione tra i pali dell’Empoli, che ...