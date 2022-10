Calcio | Serie A Nicola ' Che soddisfazione vincere contro la Lazio'

TORINO - Piove sul bagnato in casa Juventus . Dopo , Massimiliano Allegri potrebbe infatti dover fare a meno anche di Weston McKennie . Il centrocampista statunitense è stato costretto a lasciare il ...ROMA - Cade la Lazio all'Olimpico, vince la Salernitana per 3 - 1. La difesa è tornata a prendere gol dopo sei partite di fila e Milinkovic, che era diffidato, rimedia un giallo e salterà il derby. ...Sconfitta interna della Lazio all'Olimpico contro la Salernitana in un match della 12esima giornata di serie A. I campani si sono imposti per 3-1. Reti: nel pt Zaccagni al 41' per ...Il presidente del club ingauno chiama a raccolta i tifosi in vista del big match di domenica prossima contro la Cairese ...