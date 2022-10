Calcio | Serie A Gasperini ' Bella ripartenza | Napoli non mi fa paura'

Ora le scelte di Khoshnavaz hanno innescatoconseguenze per la sua libertà e dopo le torture ...e solidarietà Iran, Spalletti porta due rose per Masha e Hadith La solidarietà dei ...Però non sarà così semplice, per tutta unadi motivi: la certezza, comunque, è che una vittoria bianconera mercoledì sera allo Stadium toglierebbe ogni dubbio, a meno di una goleada clamorosa ...Brutte notizie per Massimiliano Alvini. Il tecnico della Cremonese, impegnata nel match dell’undicesima giornata di Serie A 2022/2023 contro l’Udinese, perde per infortunio Cyriel Dessers. L’ex ...Oggi, domenica 30 ottobre 2022, alle ore 15.00 torna in campo il Sassuolo Under 16! Questo può essere l'anno giusto'. Maurizio Neri: 'Sassuolo Under 16, obiettivo playoff. I risultati contano'. CLICCA ...