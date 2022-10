Calcio | Serie A 2022-2023 | l’Atalanta torna alla vittoria | stop per l’Udinese

(Di domenica 30 ottobre 2022) Terminati i match del primo pomeriggio, si avvia verso la conclusione la dodicesima giornata dellaA di. Sono tre gli incontri che si sono disputati tra le 12.30 e le 15.00. Fari puntati sulchedopo locon la Lazio: nel lunch match in Toscana la Dea si impone per 2-0 sull’Empoli. Sblocca il match una rete di Hans Hateboer al 32?, nella prima frazione Vicario è super intercettando un rigore a Koopmeiners, ma nella ripresa ancora una volta è Ademola Lookman a chiudere la pratica, lanciando la banda di Gasperini in seconda piazza. Nel pomeriggio altra frenata (quarta consecutiva) per: Gerard Deulofeu spreca la pdel successo allo ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

... Pjaca non è riuscito a sfruttare unadi rimpalli in area atalantina. Nella ripresa, al 14', ... Ayroldi aveva assegnato undi rigore per un fallo di mano di Destro su cross in area, ma ...Non c'è pace per le corsie esterne della Roma. L'ultimo allenamento svolto a Trigoria prima della partenza per Verona ha riservato una sorpresa amara a José Mourinho. Leonardo Spinazzola non ha preso ... Serie A oggi: live match, risultati e classifica. Empoli-Atalanta alle 12.30 Toscani battuti 2-0 nell'incontro che ha aperto la domenica della 12/a giornata in serie A. Una rete per tempo ha deciso un incontro il cui risultato non è stato più in discussione dopo che l'Atalanta ...A parte la sfuriata iniziale nei primi 5’ della squadra di casa – ospitata nello stadio di San Severino – qualche minuto a ridosso del pareggio, arrivato grazie a un calcio di rigore da rivedere atten ...