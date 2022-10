Calcio | Lazio | Milinkovic-Savic ammonito | salterà il derby contro la Roma

(Di domenica 30 ottobre 2022), 30 ott. - (Adnkronos) - Il centrocampista dellaSergejnon ci sarà nella. Il 27enne serbo, diffidato, inizia in panchina il matchla Salernitana, subentra al 64' e dopo 9 minuti subisce l'ammonizione. Un giallo pesantissimo che lo costringerà a saltare la stracittadinai giallorossi in programma domenica prossima alle ore 18.

Il cartellino giallo sventolato dall'arbitro Manganiello in faccia a Sergej Milinkovic priverà ladel centrocampista nella partita più sentita: il derby contro la Roma. Ecco perché Milinkovic ...Unada sogno contro l'Atalanta, di Immobile ai box non se n'è accorto nessuno. Basta prendere ... Una spiegazione statistica esemplare, manifesto del suo modo di intendere il. Le sue ...La Salernitana trova addirittura il terzo gol all’Olimpico contro la Lazio. Al 76' forte ripartenza granata con i biancocelesti sbilanciati, Bradaric sfreccia sulla sinistra e mette in mezzo. Día arri ...La Salernitana ribalta il risultato all’Olimpico contro la Lazio. Al 68' angolo dalla destra battuto corto, Candreva mette in mezzo dove Daniliuc riesce a mettere giù in qualche modo. Il centrale mett ...