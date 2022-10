Calcio | il Flamengo vince la Copa Libertadores

Ilha vinto la terza Copa Libertadores della sua storia battendo 1 - 0 l'Athletico Paranaense di Luiz Felipe Scolari, al termine di una finale tutta brasiliana. La squadra di Rio de Janeiro ...Questa per ilè l a terza Copa Libertadores vinta nella propria storia, l'ultima fu nel ... In campo, oltre all'attaccante brasiliano anche altre conoscenze deleuropeo come l'ex Inter e ...Il Flamengo mette in bacheca la sua terza Copa Libertadores battendo in finale l'Athletico Paranaense. Il successo del club Rubro-Negro porta la firma dell'ex interista Gabigol, decisivo con un gol. F ...Dopo la sconfitta dello scorso anno con il Palmeiras, il Mengao vince 1-0 contro l’Athletico Paranaense e conquista la terza Copa della sua storia. Per il terzo anno consecutivo, la finale di Libertad ...