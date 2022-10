Calcio | Coppa Libertadores | Athletico Paranaense ko 1-0 grazie a Gabigol e il Flamengo trionfa

(Di domenica 30 ottobre 2022) Guayaquil, 30 ott. - (Adnkronos) - Ilè campione del Sudamerica per la terza volta nella sua storia (nel 1981 e nel 2019 gli altri due trionfi). La squadra brasiliana ha battuto per 1-0 i connazionali dell'nella finale giocata all'Estadio Monumental di Guayaquil, in Ecuador. A decidere la sfida è stato un gol dell'ex interista, ancora una volta decisivo, al 49' del primo tempo. L'di 'Felipao' Scolari, che inseguiva la sua terzain carriera dopo i successi alla guida di Gremio (1995) e Palmeiras (1999), ha giocato in dieci dal 43' per l'espulsione di Pedro Henrique per doppia ammonizione. In campo nel, nei 20 minuti finali, anche l'altro ex interista Arturo Vidal. Un'altra notte ...

Una rete di Gabigol ha regalato la finale di Copa Libertadores tutta brasiliana contro l'Atletico Paranaense (1-0) al club rossonero. Il cileno, arrivato dall'Inter, si è scatenato con i compagni in campo.