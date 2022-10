Calci e schiaffi a San Siro | Ciro Immobile finito? | Pablo Marì si è salvato così

Secolo d'Italia

Non sono mancati, ma per fortuna nessuno dei contendenti ha riportato ferite da richiedere l'intervento dei sanitari. Sul posto, allertati dalle persone che erano presenti, sono ...La risposta - a giudicare dalle denunce social e dai racconti del personale paramedico a San Siro - in diversi casi sono stati insulti,e pugni, anche a padri di famiglia che in curva ... Palermo: ha ridotto la compagna in fin di vita con calci, schiaffi e pugni. Condannato a 14 anni Schiaffi in faccia e spintoni, questo il menu per molti tifosi interisti presenti ieri in Curva Nord, costretti dagli ultras ad abbandonare il proprio posto a fine primo tempo. Un cordoglio organizzat ...Furibondo litigio, l'altra sera in piazza Vittorio Veneto a Salerno, tra due coppie di fidanzati provenienti dall'area sarnese. Un litigio che si è trasformato in una rissa anche ...