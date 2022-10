Calamite da frigo | perché sono così popolari? Quello che ancora non sapete e che vi stupirà molto

(Di domenica 30 ottobre 2022) Vi siete mai chiestileda? La risposta di sicuro vidiventate uno dei souvenir più comprati al mondo. Ma da cosa deriva il loro successo? Di seguito lo scoprirete. Fonte etsyLedabelle, colorate e donano quel tocco in più airiferi di casa nostra. La storia che le ha portate a diventarevi! Il successo delledaL’affascinante e magica storia delledaormai da moltissimo tempo, non è conosciuta a tutti. Vi siete ...

Lesulsono pericolose, danneggiano gli elettrodomestici di ultima generazione. Lo studio Tra i tanti souvenir che compriamo durante i viaggi ci sono leda frigorifero, al rientro ...al, toglierle subito Molti di voi sicuramente non sanno che attaccare leal frigorifero può rovinare l'elettrodomestico . La causa è da ricercare nei campi elettromagnetici ...I nuovi frigoriferi di ultima generazione dotati di touchscreen, possono funzionare male in presenza di calamite ...Si sente dire che è sbagliato attaccare calamite sulla porta del frigo, ma quali sono gli effettivi rischi di questa abitudine Tutti le amano, molti ne fanno collezione e ne comprano una in ogni ...