La Svolta

Nicola, segretario della Sinistra italiana, va al Quirinale con la spilla della campagna elettorale di Lula in. Angelo Bonelli, sempre per il gruppo Verdi e Sinistra, vira sul ...Per salvare la Piccolotti, moglie di, viene cambiato il decreto ministeriale che dava ... Tace la Moretti, forse in vacanza in. C'è un tempo in cui le oche danno l'allarme in ... Ultimo'ora: Brasile: Fratoianni, 'mi auguro brasiliani scelgano futuro con Lula'