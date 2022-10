Brasile elezioni 2022 | oggi il ballottaggio presidenziale tra Lula e Bolsonaro

(Di domenica 30 ottobre 2022) Si apriranno alle 8 locali (le 12 in Italia) le urne per le presidenziali con cui oltre 156 milioni di brasiliani sono chiamati a scegliere tra il nuovo capo dello Stato neltra la dstra estrema dell’uscente Jaire la sinistra di Luiz Inacioda Silva. È undiviso in due fronti contrapposti quello che si appresta dunque ad andare a votare. Nell’ultimo sondaggio elettorale realizzato dall’Ipec, commissionato da Globo, il leader di sinistra Luiz Inácioda Silva (Pt) ha il 50% delle intenzioni di voto, contro il 43% del presidente di destra, Jair(Pl). Contando solo i voti validi,ha il 54% dei suffragi contro il 46% di. In entrambi gli scenari il risultato appare stabile, con i candidati ...

