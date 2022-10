Brasile | ballottaggio | Bolsonaro vota al seggio a Rio de Janeiro

... l'ultima sfida è su aborto e Viagra Lula in vantaggio su Bolsonaro: ilalla vigilia del voto con lo spettro della violenza, Lula prova a rilanciare in vista del: "Per ...Seggi aperti indove 156 milioni di elettori sono chiamati ad esprimersi nelche vede in corsa il leader di sinistra Luiz Inacio Lula da Silva (Pt) contro il presidente di destra, Jair Bolsonaro, ...Seggi aperti in Brasile dove 156 milioni di elettori sono chiamati ad esprimersi nel ballottaggio che vede in corsa il leader di sinistra Luiz Inacio Lula da Silva (Pt) contro il presidente ...Seggi aperti in Brasile, dove 156 milioni di elettori sono chiamati a esprimersi nel ballottaggio che vede in corsa il leader di sinistra Luiz Inacio Lula da Silva (Pt) contro il presidente di destra, ...