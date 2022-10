Bonus bollette da 600 euro per i lavoratori | chi ne ha diritto e come funziona

La Stampa

Tra le varie ipotesi di spending review, infine, c'è anche la rimodulazione deiedilizi ... risorse sarebbero destinati al caro - energia (ogni decreto su, accise e Iva su carburanti, ...Ilfamiglia 2022 è un valido aiuto per tutte quelle persone che stanno vivendo l'attuale ... Ormai è difficile persino acquistare i beni di prima necessità ed arrivare a fin mese trae ... Bonus-bollette, gli artigiani: “Necessari altri 15 miliardi di aiuti per fine anno” Tagli su benzina e diesel per circa 25 centesimi al litro per 30 giorni, bollette calmierate per 5,2 ... 4,4 miliardi contro il caro energia e l'impennata dei costi alla pompa. Il bonus benzina Per il ...Quando tutti, ma proprio tutti, ripetono la stessa cosa, spesso è un’esagerazione distorsiva del vero o direttamente una balla. Perché fa pop scatenarsi contro il caro bollette; fa voti; fa discorso p ...