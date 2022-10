Bollettino Veneto oggi | contagi | morti e guariti domenica 30 ottobre

È quanto emerge daldel ministero della Salute che ancora per oggi è quotidiano, ma che ... La regione con il maggior numero di casi è la Lombardia con 4.989 contagi , seguita da(3.Covid 29 ottobre 2022: la situazione nelle regioni. Di seguito la situazione aggiornata ...: 2.417.520 (56.073) (3.682). Campania: 2.291.891 (43.398) (1.794). Lazio: 2.165.500 (52.798) ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, notizie di oggi 30 ottobre. Domani in Cdm la scadenza dell'obbligo vaccinale. LIVE ...