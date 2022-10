(Di domenica 30 ottobre 2022) L’intervento. Assegnato l’appalto per un importo di 535mila euro, il cantiere in due fasi. Si partirà a breve nella parte sottostante, poi in estate toccherà a quella superiore.

L'Eco di Bergamo

... per oggi, martedì 18 ottobre, dalle 15.45 nella Sala della Musica del Comune di Ferrara in via, 19. L'incontro, dal titolo " Il benessere psicologico dei cittadini traorizzonti e ...Il viadotto di, eretto negli anni '60, necessita da tempo di una profonda opera di ... ripristino del calcestruzzo mancante, realizzazione digiunti di dilatazione tra le campate, con ... Boccaleone, nuovi lavori al viadotto per rafforzare struttura e giunti L’intervento. Assegnato l’appalto per un importo di 535mila euro, il cantiere in due fasi. Si partirà a breve nella parte sottostante, poi in estate toccherà a quella superiore. Nuovo «tagliando» in v ...