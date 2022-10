Bergamo 1991 | sfuma il colpaccio a Monza | sconfitta 3-0 dal Vero Volley Milano

(Di domenica 30 ottobre 2022)A1 femminile. Le rossoblù, senza Lanier per oltre due set a causa di un infortunio, non riescono a imporre il proprio gioco ma lottano.

...29 ottobre ore 20.30 diretta Rai Sport + HD Igor Gorgonzola Novara - Savino Del Bene Scandicci 3 - 0 (25 - 17 25 - 19 25 - 18) Domenica 30 ottobre ore 17.00 Vero Volley Milano - Volley...... Savino Del Bene Scandicci 6 (2 - 0); Igor Gorgonzola Novara 5 (2 - 0); Prosecco Doc Imoco Conegliano 5 (2 - 0); Vero Volley Milano 5 (2 - 0); E - Work Busto Arsizio 3 (1 - 1); Volley3 (...Le piemontesi restano sole a punteggio pieno dopo il successo su Macerata. Nella terza giornata vincono anche Conegliano e Monza che raggiungono Novara al secondo posto. Primo cin cin per Perugia e Ca ...Nella giornata dei 3-0 spicca il successo della squadra di Bregoli che resta da sola in vetta alla classifica. In crisi Cuneo che cade in casa contro Casalmaggiore ...