Beach Volley | al Pro Tour di Dubai Rossi-Carambula si fermano ai quarti

(Di domenica 30 ottobre 2022)– Si ferma aidi finale la corsa di Enricoe Adriannel “Challenge” delPro2022 che si sta giocando a. La sconfitta per 2-0 (28-26, 21-16) maturata contro gli svedesi Ahman/Hellvig, infatti, decreta il quinto posto conclusivo per i dueers italiani. Nel primo parziale le due squadre hanno battagliato a lungo e solo nel finale la coppia svedese è riuscita a spuntarla ai vantaggi. Nel secondo Enrico e Adrian hanno provato nuovamente a contrastare gli avversari ma con il passare delle azioni sono scivolati indietro e Ahman/Hellvig hanno conquistato l’incontro. Si è concluso al quinto posto anche il percorso di Alex Ranghieri e Marco Viscovich. Il duo tricolore, dopo la bella vittoria di questo pomeriggio ...

