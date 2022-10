Basket | Serie A1 2022 2023 | Reggio Emilia torna a vincere | Brindisi battuta 92-78

Eurosport IT

...00 Como - Benevento 2 - 1 14:00 Frosinone - Bari 1 - 0 14:00 Reggina - Perugia 2 - 3 14:00 SPAL - Cosenza 5 - 0 14:00 Südtirol - Parma 1 - 0 16:15 Ternana - Genoa 1 - 2- LEGAA ...87 - 85 nel match tra Openjobmetis Varese e Nutribullet Treviso, partita valida per la quinta giornata diA di2022/23. Grande vittoria dunque per Varese al Palasport "Lino Oldrini", che permette ai lombardi di salire al settimo posto in classifica con sei punti. Ecco il video con gli ... Basket, Serie A: capitan Toto Forray con la tripla decisiva per Trento Fiorenzuola parte alla grande, riuscendo a trovare la tripla del 2-5 con Giacchè cui segue il canestro di Giorgi che consente il primo vantaggio di prepotenza ai Bees. Preti porta in doppia cifra i ...La Novipiù affronta la Stella Azzurra, compagine ferma a 0 punti in classifica ma con il turno di riposo già osservato. I ragazzi terribili di coach Bechi partono bene, schierando una difesa a tutto c ...