Basket | Serie A femminile 2022-2023 | tutto semplice per Schio e Virtus Bologna Sesto San Giovanni e Campobasso ok

(Di domenica 30 ottobre 2022) Si è conclusa poco fa la sesta giornata delladi. Quest’oggi si sono giocate le ultime quattro partite e sono arrivate le vittorie diSan. Andiamo a vedere nel dettagliociò che è successo. Al Palaromare èfacile per, che supera senza problemi Faenza con un roboante 103-69. La squadra veneta prende il largo nel primo tempo e poi gestisce il vantaggio fino al termine del match. Fondamentali per la squadra di casa i 20 punti di Bestagno, i 18 di Mabrey e i 16 di Keys. Non bastano invece a Faenza i 12 punti e 10 rimbalzi di Kunaiyi-Akpanah e gli 11 ...

